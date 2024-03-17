Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 17 марта 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенам, а тех, кто сейчас на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее сегодня, 17 марта, сирены уже срабатывали в городе около 14:30 по московскому времени. После объявления тревоги Минобороны РФ заявило об уничтожении на подлете к Белгороду нескольких украинских беспилотников. Спустя примерно 45 минут после объявления сигнал ракетной опасности был отменен.

Также в воскресенье стало известно о гибели шестнадцатилетней школьницы после попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      В Перми на избирательном участке произошел взрыв

      Россиянка описала жилье в Южной Корее фразой «дорого и неуютно»

      В МИД России заявили о вмешательстве США и ФРГ в выборы

      В Брянской области пресекли попытку атаки БПЛА

      Александр Емельяненко попросил прощения у брата Федора

      Бронетанковый завод в Николаеве оказался поражен российским ударом

      Взорвавший вертолет в Приднестровье дрон прилетел со стороны Одессы

      В Госдуме высказались о просьбе пасынка Сырского получить гражданство России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше