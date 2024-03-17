В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе области запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Он призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенам, а тех, кто сейчас на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее сегодня, 17 марта, сирены уже срабатывали в городе около 14:30 по московскому времени. После объявления тревоги Минобороны РФ заявило об уничтожении на подлете к Белгороду нескольких украинских беспилотников. Спустя примерно 45 минут после объявления сигнал ракетной опасности был отменен.

Также в воскресенье стало известно о гибели шестнадцатилетней школьницы после попадания снаряда ВСУ в частный жилой дом в Белгороде.