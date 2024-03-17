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15:16, 17 марта 2024Россия

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Сирены сработали около 14:30 по московскому времени.

Вскоре после объявления тревоги Министерство обороны доложило, что на подлете к городу были уничтожены несколько украинских беспилотников.

Известно, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников сразу над несколькими российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

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      Марк Леонов
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