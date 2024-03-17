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14:37, 17 марта 2024Россия

В приграничном регионе России сработал сигнал ракетной опасности

Глава Белгородской области Гладков объявил о ракетной опасности в регионе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области сработал сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей региона спуститься в укрытия или занять комнаты со сплошными стенами без окон. Вслед за этим Министерство обороны России объявило, что около 14:00 над регионом были уничтожены четыре украинских БПЛА.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.

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