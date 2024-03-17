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07:13, 17 марта 2024Россия

В Минобороны рассказали об отражении ночных атак дронов на российские регионы

МО РФ: в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 БПЛА над российскими регионами

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на 17 марта средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Об отражении атак рассказали в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над территориями Московской области (четыре БПЛА), Белгородской (три), Калужской (два), Ярославской (четыре), Курской (три), по одному беспилотнику сбили над Орловской и Ростовской областями.

Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае, там сбито 17 аппаратов, добавили в Минобороны.

Несколько беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов в районе Домодедово, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не последовало.

Также БПЛА сбили в Раменском городском округе и Ступинском городском округе.

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      Марина Совина
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