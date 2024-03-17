Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА

Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра российской столицы, сбить дрон удалось силам противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительной информации, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом в Раменском городском округе. Ранее он также рассказал о сбитых дронах в районе Домодедово. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.