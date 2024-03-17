Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово

Собянин: летевшие к Москве беспилотники сбиты в Домодедово

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевшие к городу беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

По его словам, в районе Домодедово была отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным Минобороны, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — уточнил мэр.

Ранее средства ПВО сбили один украинский БПЛА самолетного типа в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской. До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО возле Подольска сбили беспилотник, который направлялся к Москве.