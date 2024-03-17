Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:57, 17 марта 2024Россия

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово

Собянин: летевшие к Москве беспилотники сбиты в Домодедово
СюжетРабота систем ПВО:
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевшие к городу беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

По его словам, в районе Домодедово была отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. По предварительным данным Минобороны, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — уточнил мэр.

Ранее средства ПВО сбили один украинский БПЛА самолетного типа в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской. До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО возле Подольска сбили беспилотник, который направлялся к Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Обязаны готовиться к любым сценариям». Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине

      Российский вертолет сбил украинский беспилотник на купянском направлении

      Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово

      У сотрудника Славянского НПЗ во время атаки дронов произошел сердечный приступ

      В России указали на тоталитарные тенденции в Евросоюзе

      Названа лучшая подлодка ВМС США

      В российском регионе после атаки беспилотников возник пожар на НПЗ

      Панарин отметился 500-й результативной передачей в НХЛ

      В России допустили осведомленность Макрона об итогах выборов в США и заговоре

      На Украине раскрыли последствия критической нехватки ракет для систем ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше