Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА

Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО

Российские средства противовоздушной оьороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, атака украинского дрона отражена в Раменском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил мэр. На месте уничтожения БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб.

Также Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

12 марта мэр Москвы заявил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе.