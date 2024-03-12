Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее на нефтебазе в Орле после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.