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04:51, 12 марта 2024Россия

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее на нефтебазе в Орле после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся один из резервуаров в нефтепродуктами. Также сообщалось о сбитых украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.

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      Марина Совина
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