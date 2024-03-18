При обстреле Белгорода пострадал человек

Мэр Белгорода Демидов заявил о пострадавшем из-за обстрела города со стороны ВСУ

Один человек пострадал из-за утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на оперативном совещании правительства региона заявил мэр российского города Валентин Демидов, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.

Помимо этого, из-за атаки Украины в городе повреждены автомобиль, автобус и хозяйственный субъект. Представители администрации Белгорода уже выехали на место обстрела.

В Белгороде и Белгородском районе утром в понедельник, 18 марта, объявляли угрозу ракетной опасности. Ее отменили спустя 40 минут.

За неделю обстрелов Белгородской области, по данным регионального Минздрава, пострадали 82 человек, еще 11 человек врачи не смогли спасти.