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09:19, 18 марта 2024Россия

При обстреле Белгорода пострадал человек

Мэр Белгорода Демидов заявил о пострадавшем из-за обстрела города со стороны ВСУ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Один человек пострадал из-за утреннего обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на оперативном совещании правительства региона заявил мэр российского города Валентин Демидов, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.

Помимо этого, из-за атаки Украины в городе повреждены автомобиль, автобус и хозяйственный субъект. Представители администрации Белгорода уже выехали на место обстрела.

В Белгороде и Белгородском районе утром в понедельник, 18 марта, объявляли угрозу ракетной опасности. Ее отменили спустя 40 минут.

За неделю обстрелов Белгородской области, по данным регионального Минздрава, пострадали 82 человек, еще 11 человек врачи не смогли спасти.

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      Анастасия Шейкина
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