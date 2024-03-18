Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 18 марта 2024Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны России: три украинских БПЛА уничтожены в Белгородской области

Фото: Reuters

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России над территорией Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

«18 марта около 17:10 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее 18 марта в Министерстве обороны рассказали, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Германии перестанет указывать должность Путина в официальных документах

      В России заявили о получении карт-бланша на достижение целей спецоперации

      Снег с крыши рухнул на пятимесячного ребенка в российском городе

      Модель Перминова оценила свою прежнюю внешность фразой «три пера на голове»

      В Германии сообщили о тревоге из-за приближения российского самолета

      Захарова прокомментировала цитатой Киплинга решение МИД ФРГ о должности Путина

      Членов НАТО призвали ментально настроиться на военное время

      Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в Белгородской области

      Россиянин ворвался в дом жительницы Таиланда, устроил дебош и упал с лестницы

      На Балтфлоте провели учения с «Искандерами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше