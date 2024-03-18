Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны России: три украинских БПЛА уничтожены в Белгородской области

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России над территорией Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

«18 марта около 17:10 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее 18 марта в Министерстве обороны рассказали, что российские военные нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).