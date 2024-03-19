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07:15, 19 марта 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотников над двумя регионами России

МО: средства ПВО перехватили дроны над Белгородской и Воронежской областями

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотники над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в небе над Воронежской и Белгородской областями. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером в понедельник, 18 марта, силы ПВО сбили восемь воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. В Белгороде четыре раза за день объявляли ракетную опасность.

В Воронежской области также действовал режим авиационной опасности. В ночь на вторник, 19 марта, над Воронежем средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотник. Как уточнял губернатор Александр Гусев, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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