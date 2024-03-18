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20:29, 18 марта 2024Россия

В Белгороде четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о четвертой за день ракетной опасности в Белгороде

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Политик призвал находящихся дома укрыться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой, так как эти помещения имеют сплошные стены. Тех, кто в момент тревоги находится на улице, глава области попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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До этого 18 марта в Белгороде и Белгородском районе трижды за день объявляли ракетную опасность. Утром первая тревога продлилась 39 минут. Второй сигнал, по данным Гладкова, звучал 40 минут, а третий — 56 минут.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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