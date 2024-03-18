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15:36, 18 марта 2024Россия

В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о третьей за день ракетной опасности в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе третий раз за день объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава области попросил находящихся дома жителей укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой, так как это помещения со сплошными стенами и без окон.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

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18 марта в Белгороде дважды за день объявляли ракетную опасность. Утром первая тревога продлилась 39 минут. Второй сигнал, по данным Гладкова, звучал 40 минут.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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