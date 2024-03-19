Средства РЭБ перехватили БПЛА над Воронежем

Губернатор Гусев: средства РЭБ перехватили БПЛА самолетного типа над Воронежем

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Гусев также добавил, что режим авиационной опасности в регионе сохраняется. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал губернатор.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщали, что в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.