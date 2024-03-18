Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 18 марта 2024Россия

Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Гладков: силы ПВО сбили 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений, а также выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту

      Дрон «Скат-350М» обнаружил готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire

      Посольство России ответило на заявления Кэмерона об итогах выборов президента

      В российском регионе мирный житель погиб из-за атаки дрона

      Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

      Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом

      В Дагестане заочно арестовали двух воюющих на стороне Украины россиян

      Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления международной безопасности

      Тарасова ответила на обвинения американского журналиста в критике Запада

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» приготовила завтрак в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше