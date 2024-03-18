Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Гладков: силы ПВО сбили 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений, а также выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».