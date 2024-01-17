Средства ПВО сбили четыре беспилотника и семь ракет над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО сбили четыре БПЛА и семь ракет над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка совершения террористической атаки пресечена 17 января около 02:40 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом система ПВО сбила два беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждено остекление в жилом доме, загорелась хозяйственная постройка, в одном из населенных пунктов отключилось электричество. Потом глава региона уточнил, что было сбито семь БПЛА.

До этого мэрия Белгорода предупредила местных жителей об объявленной ракетной угрозе. Власти призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

