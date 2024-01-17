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03:02, 17 января 2024Россия

Над российским регионом сбили два украинских беспилотника

Гладков: над Белгородом и Белгородском районом сработала система ПВО ВС России

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородском районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. «В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки», — указал политик.

По его данным, в одном из поселков отключено электричество. На место выехали пожарный расчет и оперативные службы.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Ранение получил пассажир «газели», попавшей в зону взрыва.

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      Марина Совина
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