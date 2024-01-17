В Белгородской области уточнили число сбитых беспилотников

Губернатор Гладков сообщил о семи сбитых в Белгородской области беспилотниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил число сбитых над регионом беспилотников.

«По уточненным данным сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают», — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждено остекление в жилом доме, в результате атаки загорелась хозяйственная постройка. В одном из населенных пунктов отключилось электричество.

До этого мэрия Белгорода предупредила местных жителей об объявленной ракетной угрозе. Власти призвали людей оставаться дома и не подходить к окнам.

