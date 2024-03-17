Стало известно о пострадавшем ребенке при попадании снаряда в дом в Белгороде

Ребенок и 44-летний мужчина пострадали при попадании снаряда в дом в Белгороде

Ребенок и 44-летний мужчина пострадали при попадании снаряда в частный дом на Зареченской улице в Белгороде. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как утверждает издание, несовершеннолетнего спасти медикам спасти не удалось. Взрослый получил ранения, по предварительным данным, его с ожогами и травмами головы отвезли в больницу.

Власти Белгородской области пока информацию не подтверждали.

Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли сигнал ракетной опасности.

Тогда губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков призывал жителей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также прятаться укрытиях или иных безопасных местах.

Ранее стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Грайворонский городской округ. В результате обстрела около десяти населенных пунктов остались без электричества. Аварийные бригады начали устранять последствия ЧП.