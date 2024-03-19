В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он призвал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков порекомендовал укрываться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал белгородский губернатор.

19 марта в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон в Белгородской области.

Ранее российское ведомство отчиталось о ликвидации трех украинских беспилотников в Белгородской области. Все сбитые устройства также относились к самолетному типу.