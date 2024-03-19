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11:27, 19 марта 2024Россия

Подростку оторвало часть руки при обстреле в Белгороде

Четырнадцатилетнему подростку оторвало часть руки при обстреле в Белгороде

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Четырнадцатилетнему подростку оторвало часть руки при обстреле в Белгороде. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале во вторник, 19 марта.

Как утверждает издание, юноша получил тяжелое ранение во время взрыва. Кроме того, у него выявили осколочные травмы.

Помимо школьника, пострадали две женщины, их госпитализировали. Власти Белгородской области произошедшее пока не комментировали.

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Ранее 19 марта стало известно, что Белгород и Белгородский район подверглись новому обстрелу. Отмечалось, что удары пришлись по автомобильной парковке и жилому дому.

Как выяснил Telegram-канал Shot, один из обломков упал на машину в поселке Разумное Белгородского района, авто загорелось. В ближайших домах выбило окна.

До этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

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      Анна Щербакова
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