В Белгороде сообщили об обстреле парковки и частного жилого дома

Жители сообщили о новом обстреле Белгорода. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

Предположительно, атаке подверглись автомобильная парковка и частный жилой дом. Как утверждает издание, в результате обстрела пострадали как минимум три человека. На парковке вспыхнули машины.

Власти Белгорода пока ситуацию не комментировали.

Как пишет Telegram-канал Shot, один из обломков упал на машину в поселке Разумное Белгородского района, авто загорелось. В ближайших домах оказались выбиты окна.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Он призвал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков порекомендовал им укрываться в помещениях со сплошными стенами.