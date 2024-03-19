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11:03, 19 марта 2024Россия

Жители сообщили о новом обстреле Белгорода

В Белгороде сообщили об обстреле парковки и частного жилого дома

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители сообщили о новом обстреле Белгорода. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

Предположительно, атаке подверглись автомобильная парковка и частный жилой дом. Как утверждает издание, в результате обстрела пострадали как минимум три человека. На парковке вспыхнули машины.

Власти Белгорода пока ситуацию не комментировали.

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Как пишет Telegram-канал Shot, один из обломков упал на машину в поселке Разумное Белгородского района, авто загорелось. В ближайших домах оказались выбиты окна.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Он призвал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков порекомендовал им укрываться в помещениях со сплошными стенами.

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      Анна Щербакова
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