Минобороны: украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожен средства ПВО над Белгородской областью, сообщили Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Накануне, 29 марта украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде. В результате погиб мужчина, пострадали два человека.

20 марта во время массированного обстрела Грайворонского округа Белгородской области погибли двое мужчин.