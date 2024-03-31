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08:08, 31 марта 2024Россия

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Глава Белгородской области Гладков: в регионе отменили сигнал ракетной опасности

Фото: Mayor of Belgorod City Valentin Demidov / Telegram / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сигнал ракетной тревоги объявляли в регионе около 7:00. Гладков призывал местных жителей спуститься в укрытия.

30 марта средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью, рассказали в министерстве обороны. Накануне, 29 марта, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажный дом в Белгороде.

19 марта Гладков заявил, что за неделю при обстрелах Белгородской области Вооруженными силами Украины пострадали 98 мирных жителей. «В том числе девочка руку потеряла только что во время обстрела. Напряжение достаточно большое», — отметил он.

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      Марина Совина
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