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16:36, 1 апреля 2024Россия

Опубликовано видео с вероятного места прилета выпущенного по Белгороду снаряда

Опубликовано видео с предполагаемого места прилета снаряда в Белгороде
СюжетОбстрел Белгорода

Опубликованы кадры с вероятного места в Белгороде, попавшего под обстрел со стороны Украины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Бел.ру».

На записи, сделанной на парковке у киноцентра «Русич», видно след от прилета боеприпаса на асфальте. На другом ролике видно автомобиль с разбитым задним стеклом, которой, как утверждается, был поврежден при атаке.

Незадолго до публикации кадров глава мэрии Белгорода предупредила горожан о ракетной опасности. В горадминистрации призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Утром 30 марта в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. В Минобороны уточнили, что речь идет о дроне самолетного типа. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

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      Алан Босиков
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