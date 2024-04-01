Опубликовано видео с вероятного места прилета выпущенного по Белгороду снаряда

Опубликовано видео с предполагаемого места прилета снаряда в Белгороде

Опубликованы кадры с вероятного места в Белгороде, попавшего под обстрел со стороны Украины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Бел.ру».

На записи, сделанной на парковке у киноцентра «Русич», видно след от прилета боеприпаса на асфальте. На другом ролике видно автомобиль с разбитым задним стеклом, которой, как утверждается, был поврежден при атаке.

Незадолго до публикации кадров глава мэрии Белгорода предупредила горожан о ракетной опасности. В горадминистрации призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Утром 30 марта в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. В Минобороны уточнили, что речь идет о дроне самолетного типа. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.