Пять регионов России за ночь пытались атаковать 53 беспилотника

Минобороны: пять регионов России за ночь пытались атаковать 53 украинских дрона

Пять регионов России за ночь и утро пятницы, 5 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью 44 беспилотника, над Краснодарским краем — 6 беспилотников. Помимо этого, по одному дрону было перехвачено в Саратовской, Курской и Белгородской областями.

Регионы России пытались атаковать беспилотники самолетного типа, В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В марте президент России Владимир Путин допускал, что на территории Украины может быть создана санитарная зона. Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.