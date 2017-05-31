«Газпром» назвал решение стокгольмского арбитража промежуточным

Решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом» является промежуточной стадией, заявил заместитель начальника юридического департамента российской компании Сергей Кузнец. Об этом в среду, 31 мая, сообщает ТАСС.

В «Газпроме» подтвердили, что получено отдельное решение суда, что является промежуточной стадией арбитражного процесса. «Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», — указано в сообщении компании.

Как подчеркнул Кузнец, в настоящее время «Газпром» изучает документы, которые не содержат конкретных цифр и посвящены юридическим вопросам.

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Ранее «Нафтогаз» на своей странице в Facebook разместил информацию, что Стокгольмский арбитражный суд отменил условие контракта на поставку газа «бери или плати» (take or pay), заключенного в 2009 году.

«Газпром» требует от «Нафтогаза» выплаты штрафов за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» в размере 37 миллиардов долларов. Со своей стороны украинская компания настаивает на ретроактивном изменении цены, а также требует возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки.

