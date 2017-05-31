«Нафтогаз» заявил об отмене судом условия take or pay в контракте с «Газпромом»

«Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитражный суд отменил условие контракта на поставку газа «бери или плати» (take or pay), заключенного между украинской компанией и «Газпромом». Об этом сообщается на странице «Нафтогаза» в Facebok.

«Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" по принципу take or pay», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, как передает ТАСС, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решением суда также «полностью отменен запрет на реэкспорт газа». Помимо этого, по ее словам, пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, то есть она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.

В свою очередь начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что компания получила и изучает промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом».

«Действительно, мы только что получили промежуточное решение арбитража. Оно посвящено в основном решению принципиальных юридических вопросов, не содержит в себе каких-либо цифр. Объем очень большой, 790 страниц, мы сейчас анализируем его содержание с тем, чтобы прийти к каким-то выводам», — цитируют Иванникова РИА Новости.

Стокгольмский арбитраж рассматривает взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» с июня 2014 года. Предметом разбирательств являются контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину, заключенные в 2009 году.

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«Газпром» требует от «Нафтогаза» выплаты штрафов за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати». Украинская компания настаивает на ретроактивном изменении цены, а также требует возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки. Кроме того «Нафтогаз» настаивает на отмене прописанного в контракте запрета на перепродажу газа.

В апреле «Газпром» увеличил общую сумму требований к «Нафтогазу» 31,759 миллиарда до 37 миллиардов долларов, сообщалось в годовом отчете российского газового холдинга. Эта сумма включает требования по оплате задолженности за газ, поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа.