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19:49, 26 апреля 2024Бывший СССР

Вооруженные силы России взяли под контроль Бердычи

Российские войска взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Подразделения группировки "Центр" выбили врага и завершают зачистку Бердычей», — говорится в публикации.

Официально о взятии под контроль населенного пункта в настоящий момент не сообщается.

Ранее в Вооруженных силах Украины авдеевское направление назвали самым горячим участком фронта. По словам спикера оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» Назара Волошина, это связано с серьезным преимуществом Российской армии в артиллерии, танках и беспилотниках.

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      Глеб Палехов
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