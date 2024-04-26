Вооруженные силы России взяли под контроль Бердычи
Российские войска взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
«Подразделения группировки "Центр" выбили врага и завершают зачистку Бердычей», — говорится в публикации.
Официально о взятии под контроль населенного пункта в настоящий момент не сообщается.
Ранее в Вооруженных силах Украины авдеевское направление назвали самым горячим участком фронта. По словам спикера оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» Назара Волошина, это связано с серьезным преимуществом Российской армии в артиллерии, танках и беспилотниках.