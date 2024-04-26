Российские войска взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Подразделения группировки "Центр" выбили врага и завершают зачистку Бердычей», — говорится в публикации.

Официально о взятии под контроль населенного пункта в настоящий момент не сообщается.

Ранее в Вооруженных силах Украины авдеевское направление назвали самым горячим участком фронта. По словам спикера оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» Назара Волошина, это связано с серьезным преимуществом Российской армии в артиллерии, танках и беспилотниках.