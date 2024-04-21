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13:14, 21 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали самые горячие направления фронта

Спикер ОСГВ «Хортица» Волошин заявил об обострении ситуации на востоке фронта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В последнее время фиксируется обострение ситуации на восточном направлении фронта в зоне проведения спецоперации. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки украинских войск (ОСГВ) «Хортица» Назар Волошин сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, самыми горячими направлениями фронта в настоящее время являются артемовское и авдеевское. Он заявил, что российские военные продолжают активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), применяя для этого артиллерию, танки, беспилотники и авиабомбы КАБ-500 и ФАБ-500. Как считает Волошин, таким образом они планируют достигнуть выхода на границы Донецкой народной республики (ДНР).

20 апреля стало известно, что российские войска взяли под контроль села Семеновка и Новомихайловка в ДНР. По мнению военкора Юрия Котенка, обстановка на донецком направлении говорит об их «неумолимом движении на запад».

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      Алевтина Запольская
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