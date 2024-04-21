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03:35, 21 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР. Что происходит на донецком направлении СВО?

Российские войска 20 апреля взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Российские войска в субботу, 20 апреля, взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

Многомесячный штурм завершился разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на южно-донецком направлении. В настоящее время идет зачистка последних домов на окраине на предмет мин.

В штурме принимали участие бойцы 155-ой бригады морской пехоты, на кадрах видно, как они идут по окраине населенного пункта, а также 1472 полк 68 армейского корпуса, 39 бригада, 57 полк и другие части 20-й дивизии, спецназ ВВО, ОБТФ «Каскад».

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Также российские войска взяли Семеновку

В тот же день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из Семеновки в ДНР

Семен Пеговвоенный корреспондент

В конце марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ покинули существенную часть позиций близ села Семеновка под Авдеевкой. По его словам, «противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ударов ВКС».

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Ситуацию на донецком направлении описали словами «неумолимое движение на запад»

В свою очередь, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале описал обстановку на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) словами «неумолимое движение на запад». Также он подтвердил взятие российскими военными Новомихайловки.

Новомихайловка — все. Противник полностью отошел на рубеж Парасковиевки и засел по посадкам

Юрий Котеноквоенный корреспондент

Также, по его данным, войска РФ продвинулись между Победой и Георгиевкой, под натиском находится Красногоровка. В Семеновке идут бои за крайние дома, а из Бердычей противника выбили, село полностью взято под контроль.

Кроме того, российские силы штурмуют Новобахмутовку и Очаково, в обоих населенных пунктах они приближаются к центру. Помимо этого, взят восточный район Новокалиново, войска перерезали трассу на юге и продвигаются к центру.

Радует работа авиации в последние дни, дает хорошие плоды. Ежедневные рейды вертолетчиков очень хорошо поддерживают пехоту, давно не были так активны

Юрий Котеноквоенный корреспондент
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      Марина Совина
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