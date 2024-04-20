Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками Семеновки

WarGonzo: российские военные взяли под контроль Семеновку в ДНР

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Подробностями он поделился в Telegram-канале WarGonzo.

«Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из Семеновки в ДНР», — говорится в сообщении.

В конце марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули существенную часть позиций близ села Семеновка под Авдеевкой. По его словам, противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ударов ВКС».