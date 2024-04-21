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01:15, 21 апреля 2024Бывший СССР

Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

RusVesna: российские бойцы взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска в субботу, 20 апреля, взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах бойцы 155-ой бригады морской пехоты идут по окраине населенного пункта.

В декабре прошлого года советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе Новомихайловки.

20 апреля военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

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      Марина Совина
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