Военкоры сообщили о взятии российскими войсками населенного пункта в ДНР

RusVesna: российские бойцы взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

Российские войска в субботу, 20 апреля, взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах бойцы 155-ой бригады морской пехоты идут по окраине населенного пункта.

В декабре прошлого года советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе Новомихайловки.

20 апреля военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.