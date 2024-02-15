Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 15 февраля 2024Бывший СССР

Командир российского «Шторма» был ранен при атаке ВСУ. Украинские пленные помогли унести его с поля боя

Бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого морпеха ВС России

Фото: Leah Millis / Reuters

Командир российского взвода «Штормы» под позывным Хищник получил ранение в ходе боев за Новомихайловку. Его атаковал FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате у бойца оказались перебиты кости руки и ноги, он также получил множественные проникающие ранения мягких тканей. Российского военного помогали эвакуировать украинские пленные.

Хищник продолжал руководить взводом после ранения

По словам раненого бойца, украинская артиллерия практически без остановки работала по позициям «Штормов». «Плотность "птичек" ВСУ была такая, что международному аэропорту не снилось — постоянно работали сбросы и FPV. Затишье было только в сумерки, когда противник менял "глаза"», — говорится в сообщении.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отмечается, что на восточной границе Новомихайловки российские военные заняли одну из застроек, выбив оттуда ВСУ и захватив троих пленных. Здесь Хищника атаковал украинские дрон, в результате он получил ранения руки, ноги и мягких тканей.

В ночь на 8 февраля украинские военные попытались выбить штурмовиков из черты населенного пункта, в результате ВСУ понесли потери и отступили. Хищник продолжал руководить взводом до 9 февраля, после чего его эвакуировали благодаря ухудшившимся погодным условиям. Обезвоженного командира до точки эвакуации помогали нести также пленные солдаты ВСУ.

В настоящий момент Хищник госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

ВСУ оставили несколько позиций в Новомихайловке

В декабре ВСУ покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка. Об этом сообщал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Материалы по теме:
«Бахмутский мясник» Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
9 февраля 2024
«Без нас они могут не выжить» Как россияне массово помогают врачам и солдатам в зоне СВО
«Без нас они могут не выжить»Как россияне массово помогают врачам и солдатам в зоне СВО
11 февраля 2024

По его словам, в районе населенного пункта у противника сложилась сложная ситуация. «С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — заявил он.

Незадолго до этого сообщалось, что российские войска сорвали попытку проведения ротации ВСУ в районе Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

      Обломки сбитых над Белгородом украинских ракет сняли на видео

      В одном из районов Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

      Российская стилистка посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23 Февраля

      Космический солнечный парус успешно испытали

      Полковник объяснил возможность России выставить ультиматум Украине по Авдеевке

      В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

      В России снизилась добыча нефти

      Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше