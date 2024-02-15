Командир российского «Шторма» был ранен при атаке ВСУ. Украинские пленные помогли унести его с поля боя

Бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого морпеха ВС России

Командир российского взвода «Штормы» под позывным Хищник получил ранение в ходе боев за Новомихайловку. Его атаковал FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате у бойца оказались перебиты кости руки и ноги, он также получил множественные проникающие ранения мягких тканей. Российского военного помогали эвакуировать украинские пленные.

Хищник продолжал руководить взводом после ранения

По словам раненого бойца, украинская артиллерия практически без остановки работала по позициям «Штормов». «Плотность "птичек" ВСУ была такая, что международному аэропорту не снилось — постоянно работали сбросы и FPV. Затишье было только в сумерки, когда противник менял "глаза"», — говорится в сообщении.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отмечается, что на восточной границе Новомихайловки российские военные заняли одну из застроек, выбив оттуда ВСУ и захватив троих пленных. Здесь Хищника атаковал украинские дрон, в результате он получил ранения руки, ноги и мягких тканей.

В ночь на 8 февраля украинские военные попытались выбить штурмовиков из черты населенного пункта, в результате ВСУ понесли потери и отступили. Хищник продолжал руководить взводом до 9 февраля, после чего его эвакуировали благодаря ухудшившимся погодным условиям. Обезвоженного командира до точки эвакуации помогали нести также пленные солдаты ВСУ.

В настоящий момент Хищник госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

ВСУ оставили несколько позиций в Новомихайловке

В декабре ВСУ покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка. Об этом сообщал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, в районе населенного пункта у противника сложилась сложная ситуация. «С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — заявил он.

Незадолго до этого сообщалось, что российские войска сорвали попытку проведения ротации ВСУ в районе Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.