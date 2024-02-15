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10:56, 15 февраля 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого российского командира

Воин DV: бойцы ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого российского морпеха

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали раненого российского командира морских пехотинцев с позывным Хищник, взявшего их в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По данным канала, инцидент произошел в начале февраля во время штурма Новомихайловки взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ). Во время боев за город Хищник был тяжело ранен дроном-камикадзе, однако до 9 февраля военный продолжал руководить штурмовым взводом. После чего его удалось эвакуировать благодаря ухудшившимся погодным условиям, которые не позволяли ВСУ использовать аэроразведку и FPV-дроны. «Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его "Штормы" захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.

В настоящее время командир морпехов находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

1 февраля оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) помог украинскому военному пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщил командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший.

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      Марина Совина
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