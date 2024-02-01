Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

Российский оператор БПЛА вывел решившего сдаться военного ВСУ через минное поле

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) помог украинскому военному пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщил командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывным Старший, передает РИА Новости.

«Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (дрон — прим. «Ленты.ру») одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал он.

Кроме того, Старший отметил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) к пленным отношение заметно хуже, чем в российских войсках. В частности, он напомнил о катастрофе с Ил-76, произошедшей в январе, указав на отсутствие жалости к пленным у ВСУ.

24 января на территории Белгородской области произошло крушение военного самолета Ил-76. По информации Минобороны России, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена.

