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09:27, 19 декабря 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

Гагин: ВСУ покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны у Новомихайловки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По словам Гагина, в районе населенного пункта у противника сложилась сложная ситуация. «С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские войска сорвали попытку проведения ротации ВСУ в районе Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

Украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом, но готовят резервы к масштабным действиям в будущем.

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      Алевтина Запольская
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