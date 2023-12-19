В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

Гагин: ВСУ покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны у Новомихайловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По словам Гагина, в районе населенного пункта у противника сложилась сложная ситуация. «С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские войска сорвали попытку проведения ротации ВСУ в районе Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

Украинский генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом, но готовят резервы к масштабным действиям в будущем.