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16:42, 18 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ рассказали о трудностях с личным составом

Генерал ВСУ Тарнавский: ВСУ испытывают трудности с личным составом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с личным составом, но готовят резервы к масштабным действиям в будущем. Об этом рассказал украинский генерал Александр Тарнавский, сообщает Reuters.

«Сегодня у нас есть определенные трудности с личным составом, который находится на передовой. Да, сегодня они не такие свежие, не такие отдохнувшие», — заявил он.

Командующий также отметил, что у каждого командира должен иметься резерв для ротации. По его словам, сейчас все бригады прорабатывают способы дать отдых личному составу.

Кроме того, украинский генерал подчеркнул, что Украина надеется на поставки западных истребителей F-16. Он отметил, что при их наличии «все будет совершенно по-другому».

Ранее Александр Тарнавский заявил, что активные боевые действия ВСУ сворачиваются из-за снижения военной помощи. По его словам, украинская армия испытывает проблемы из-за нехватки боеприпасов, особенно постсоветских.

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      Александр Курбатов
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