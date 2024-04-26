Во Львове назвали законным похищение волонтера пьяными сотрудниками военкомата
Пресс-служба Львовского областного территориального центра комплектации (ТЦК) назвала законным похищение украинского волонтера пьяными сотрудниками военкомата. Соответсвующее заявление опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Данный гражданин прошел медицинское обследование (...), по результатам которого был признан годным к военной службе. Поведение военкомов осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются», — говорится в публикации.
Отмечается, что, несмотря на состояние алкогольного опьянения, сотрудники ТЦК осуществляли мобилизационные меры на законных основаниях, поэтому две женщины, сопровождавшие похищенного волонтера, не имели права препятствовать деятельности военкомов.
Инцидент с похищением произошел во Львовской области в ночь на 26 апреля. По информации украинской прессы, мужчина возвращался из Польши, вывозил бездомных собак из прифронтовых районов Харьковской области.