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19:43, 26 апреля 2024Бывший СССР

Во Львове назвали законным похищение волонтера пьяными сотрудниками военкомата

Львовский ТЦК: пьяные военкомы похитили волонтера на законных основаниях

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пресс-служба Львовского областного территориального центра комплектации (ТЦК) назвала законным похищение украинского волонтера пьяными сотрудниками военкомата. Соответсвующее заявление опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«Данный гражданин прошел медицинское обследование (...), по результатам которого был признан годным к военной службе. Поведение военкомов осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются», — говорится в публикации.

Отмечается, что, несмотря на состояние алкогольного опьянения, сотрудники ТЦК осуществляли мобилизационные меры на законных основаниях, поэтому две женщины, сопровождавшие похищенного волонтера, не имели права препятствовать деятельности военкомов.

Инцидент с похищением произошел во Львовской области в ночь на 26 апреля. По информации украинской прессы, мужчина возвращался из Польши, вывозил бездомных собак из прифронтовых районов Харьковской области.

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      Глеб Палехов
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