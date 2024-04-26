На Украине пьяные сотрудники военкомата забрали в воинскую часть волонтера

«Страна.ua»: на Украине пьяные сотрудники ТЦК забрали волонтера в воинскую часть

Во Львовской области на Украине произошел скандал с участием пьяных сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам очевидцев, нетрезвые сотрудники военкомата задержали волонтера, возвращавшегося из Польши. В соседнюю страну мужчина вывозил бездомных собак из прифронтовых районов Харьковской области.

На опубликованных в социальных сетях видео агрессивные представители ТЦК бросаются с нецензурными выражениями и угрозами на заступающихся за волонтера жену и других свидетелей. По данным «Страна.ua», представители военкомата все же забрали мужчину. Также известно, что украинец уже прошел медкомиссию, в ближайшее время его доставят в воинскую часть.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудники военкомата похитили мужчину, стоявшего на улице рядом с домом. Рядом с гражданином притормозил автомобиль, в который его посадили и увезли в неизвестном направлении.