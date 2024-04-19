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16:20, 19 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата похитили на улице мужчину

В Днепропетровской области сотрудники ТЦК похитили стоявшего у дома мужчину

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) похитили на улице мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Уточняется, что у одного из домов, где стоял мужчина, притормозил автомобиль. Из машины вышла группа людей, которая набросилась на гражданина. После этого мужчину силой посадили в салон и увезли в неизвестном направлении.

Где в настоящее время находится похищенный мужчина, неизвестно.

Ранее стало известно, что в Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов. Из них свыше 1,4 тысячи человек были задержаны сотрудниками полиции.

Как отмечало Politico, на Украине все меньше мужчин отправляются в военкоматы добровольцами. По данным издания, за последние два года страну покинули более 650 тысяч мужчин боеспособного возраста.

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      Екатерина Грищенко
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