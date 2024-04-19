На Украине сотрудники военкомата похитили на улице мужчину
В Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) похитили на улице мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Уточняется, что у одного из домов, где стоял мужчина, притормозил автомобиль. Из машины вышла группа людей, которая набросилась на гражданина. После этого мужчину силой посадили в салон и увезли в неизвестном направлении.
Где в настоящее время находится похищенный мужчина, неизвестно.
Ранее стало известно, что в Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов. Из них свыше 1,4 тысячи человек были задержаны сотрудниками полиции.
Как отмечало Politico, на Украине все меньше мужчин отправляются в военкоматы добровольцами. По данным издания, за последние два года страну покинули более 650 тысяч мужчин боеспособного возраста.