В Киеве объявили в розыск более пяти тысяч уклонистов

«Страна.ua»: полиция в Киеве объявила в розыск более пяти тысяч уклонистов

В Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов по запросу ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы.

«По состоянию на 1 апреля [в полиции Киева] получили 5387 обращений от ТЦК по установлению места пребывания и доставке лиц для составления административных протоколов за нарушение правила воинского учета и законодательства о мобилизации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 1,4 тысячи объявленных в розыск уклонистов сотрудникам полиции удалось найти.

Ранее издание Politico сообщило, что на Украине все меньше мужчин отправляются в военкоматы добровольцами. Как отметили журналисты издания, очереди перед военкоматами исчезли, а страну уже покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста. При этом подчеркивается, что большинство украинцев пересекли границу незаконно.