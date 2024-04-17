Politico: на Украине исчезли очереди добровольцев перед военкоматами

На Украине все меньше мужчин отправляются в военкоматы добровольцами. Об этом сообщает издание Politico.

Как отметили журналисты издания, очереди перед военкоматами на Украине исчезли, а страну уже покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста. При этом подчеркивается, что большинство украинцев пересекли границу незаконно.

«Два года назад поезда, направлявшиеся с Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и стариков, искавших убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов, вывозивших корреспондента из страны, были мужчинами боеспособного возраста», — говорится в тексте статьи.

Ранее стало известно, что молдавские пограничники задержали девять украинцев, которые просили убежища. Выяснилось, что за нелегальный переход они должны были заплатить по 7000 евро.