Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Молдавии пограничники задержали девять просящих убежища украинцев

Погранполиция Молдавии задержала на границе девять просящих убежища украинцев

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В Молдавии на границе была задержана группа граждан Украины. Об этом сообщает пограничная полиция Молдавии в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 14 апреля. Патрульные заметили группу из девяти мужчин, пытавшихся незаконно попасть через границу в Молдавию.

Выяснилось, что за нелегальный переход они должны были заплатить по 7 тысяч евро. Задержанные также попросили у сотрудников Погранполиции предоставить им убежище в республике.

Ранее стало известно, что на Украине уклонист попытался сбежать в Румынию через Карпаты. Однако преодолеть горы у мужчины не получилось. Заблудившийся гражданин прошел меньше чем за неделю около 70 километров, прежде чем его задержали пограничники.

Другой украинец пытался выехать из страны на велосипеде. Мужчина преодолел свыше 750 километров, но был задержан пограничниками.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

      Наследник британского престола решил больше не ходить на работу

      Тренер клуба Первой российской лиги рассказал о желании Месси встретиться с ним

      Стало известно о группе терроризирующих младших школьников российских подростков

      Срыв ротации ВСУ российскими военными попал на видео

      В Молдавии пограничники задержали девять просящих убежища украинцев

      Подросток-зацепер проехался на «Сапсане» от Москвы до Петербурга

      Манижа вспомнила о помощи Пугачевой во время участия в «Евровидении»

      ЕК одобрила «план реформ» Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше