В Молдавии пограничники задержали девять просящих убежища украинцев

Погранполиция Молдавии задержала на границе девять просящих убежища украинцев

В Молдавии на границе была задержана группа граждан Украины. Об этом сообщает пограничная полиция Молдавии в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 14 апреля. Патрульные заметили группу из девяти мужчин, пытавшихся незаконно попасть через границу в Молдавию.

Выяснилось, что за нелегальный переход они должны были заплатить по 7 тысяч евро. Задержанные также попросили у сотрудников Погранполиции предоставить им убежище в республике.

Ранее стало известно, что на Украине уклонист попытался сбежать в Румынию через Карпаты. Однако преодолеть горы у мужчины не получилось. Заблудившийся гражданин прошел меньше чем за неделю около 70 километров, прежде чем его задержали пограничники.

Другой украинец пытался выехать из страны на велосипеде. Мужчина преодолел свыше 750 километров, но был задержан пограничниками.