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14:39, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине уклонист прошел 70 километров по горам в поисках Румынии

ГПСУ: на Украине уклонист прошел по горам 70 километров в попытках найти Румынию

Фото: Radu Sigheti / Reuters

На Украине уклонист попытался перейти границу с Румынией через горы и заблудился. Об этом в Telegram рассказала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, 42-летний украинец решил попасть в Румынию, преодолев Карпаты. При этом, отправляясь в путь, он не ожидал, что ему придется идти по снегу, высота которого местами достигала двух метров. Кроме того, мужчина неоднократно сталкивался с дикими животными. По словам уклониста, он встретил рысь, а по ночам слышал вой волков.

Попытки найти и перейти границу с Румынией заняли у мужчины почти неделю. За этого время он прошел по горам около 70 километров.

В итоге промокшего и замерзшего мужчину обнаружили украинские пограничники. Они помогли уклонисту спуститься вниз, после чего составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Ранее стало известно о задержании мужчины, пытавшегося сбежать с Украины в Румынию на велосипеде. Уклонист проехал из Николаева более 750 километров.

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      Екатерина Грищенко
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