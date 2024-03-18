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18:46, 18 марта 2024Бывший СССР

На Украине уклонист проехал на велосипеде 750 километров для побега в Румынию

ГПС Украины: уклонист на велосипеде проехал 750 километров для побега в Румынию

Фото: Scott Olson / Getty Images

На Украине задержали уклониста, пытавшегося сбежать в Румынию на велосипеде. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба республики (ГПСУ).

Так, мужчина решил добраться на велосипеде из Николаева до украинско-румынской границы. Суммарно, чтобы сбежать из страны, уклонист проехал более 750 километров. Сотрудники погранслужбы задержали его в 350 метрах от границы.

В отношении велосипедиста был составлен административный протокол.

Ранее стало известно, что на Украине 33-летний мужчина попытался сбежать от мобилизации, переплыв Тису. Однако реализовать план уклонисту не удалось, он утонул в реке. Тело обнаружили румынские пограничники.

Другой уклонист, пытаясь пробраться с Украины на территорию Молдавии, нарядился в гидрокостюм и латексную маску. В таком виде он планировал переплыть сначала реку Турунчук, а затем Днестр. Мужчина был задержан пограничниками.

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      Екатерина Грищенко
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