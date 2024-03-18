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15:52, 18 марта 2024Бывший СССР

Украинец пытался сбежать от мобилизации и утонул в реке

Погранслужба Украины: мужчина пытался сбежать в Румынию и утонул в Тисе

Фото: Vitaliy Trombola / Wikimedia

Мужчина из Харькова утонул в реке Тисе, когда пытался сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги», — говорится в публикации. Уточняется, что украинцу было 33 года. По данным ведомства, это 22-й случай гибели во время попытки пересечь реку с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось о задержании украинца, пытавшегося сбежать из страны в латексной маске. Уклонист хотел переплыть реки Турунчук и Днестр, чтобы добраться до Молдавии. Однако он был задержан сотрудниками погранслужбы.

За 2023 год на Украине суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы. Реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.

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      Кристина Есикова
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