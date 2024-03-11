На Украине назвали число приговоров по делам уклонистов за год

За 2023 год уклонистам на Украине вынесли 1274 судебных приговора

На Украине за 2023 год суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы, назначив обвиняемым как условные, так и реальные сроки лишения свободы. Число приговоров назвал украинский аналитический ресурс «Опендатабот».

Всего за год реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество уголовных дел в связи с уклонением от воинской службы выросло в пять раз. Всего с 2014 года украинцам было вынесено 3746 судебных приговоров по данной статье.

Ранее «Опендатабот» сообщал, что правоохранительные органы Украины за 2023 год завели рекордное за 11 лет число дел по мошенничеству. Всего в стране выявили 82,6 тысячи уголовных производств по этой статье.