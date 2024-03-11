Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 11 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали число приговоров по делам уклонистов за год

За 2023 год уклонистам на Украине вынесли 1274 судебных приговора

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На Украине за 2023 год суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы, назначив обвиняемым как условные, так и реальные сроки лишения свободы. Число приговоров назвал украинский аналитический ресурс «Опендатабот».

Всего за год реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество уголовных дел в связи с уклонением от воинской службы выросло в пять раз. Всего с 2014 года украинцам было вынесено 3746 судебных приговоров по данной статье.

Ранее «Опендатабот» сообщал, что правоохранительные органы Украины за 2023 год завели рекордное за 11 лет число дел по мошенничеству. Всего в стране выявили 82,6 тысячи уголовных производств по этой статье.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Стала известна дата совместных военных учений России, Ирана и Китая

      Канцлер Германии не согласился с мнением Папы Римского о белом флаге Украины

      В Киеве осудили предупреждавшего жильцов дома о повестках охранника

      В ООН заявили об увеличении числа украинских беженцев в Европе с начала года

      Калининградский производитель телевизоров решил перенести производство

      Российская лицеистка выжила после падения с 16-го этажа

      Губерниева назвали мерзавцем из-за ситуации с массовым завалом лыжниц

      Блогерша Дина Саева раскрыла неожиданный секрет изменений во внешности

      Анна Asti впервые выступила на публике после участия в «голой вечеринке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше