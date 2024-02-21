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15:54, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине резко увеличилось число мошенничеств

«Опендатабот»: на Украине завели рекордное за 11 лет число дел о мошенничестве

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Правоохранительные органы Украины за 2023 год завели рекордное за 11 лет число дел по мошенничеству. О резком росте количества преступлений сообщает украинский аналитический ресурс «Опендатабот».

За прошедший год в стране выявили 82,6 тысячи уголовных производств по статье «Мошенничество». Статистика увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом.

При этом, по данным ресурса, в 2022 году произошел всплеск «активности аферистов». Предыдущий антирекорд был установлен в 2013 году — тогда количество преступлений достигло 47 142.

Кроме того, в январе 2024 года на Украине открыли 8 421 дело о мошенничестве, что больше в 1,4 раза, чем в январе 2023 года.

Ранее в Одессе задержали человека, выдававшего себя за действующего сотрудника Службы безопасности Украины. Он предлагал фейковое трудоустройство в областном управлении, а после получения денежных средств обрывал контакты с пострадавшими.

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