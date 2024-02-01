Выдававшего себя за сотрудника СБУ мошенника задержали в Одессе

СБУ задержала в Одессе мужчину, выдававшего себя за работника службы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram о задержании в Одессе человека, выдававшего себя за действующего сотрудника.

Мошенник предлагал фейковое трудоустройство в областном управлении, а после получения денежных средств обрывал контакты с пострадавшими.

По данным СБУ, фигурантом дела оказался «гражданин соседней европейской страны», ранее задерживавшийся за кражи банковских средств и обвиняемый по нескольким эпизодам в одном из судов Киева. Задержанному вменяется подозрение по статье 190 Уголовного кодекса Украины с лишением свободы до трех лет.

Ранее СБУ сообщала о задержании нескольких сотрудников медицинских учреждений и авторов Telegram-каналов, участвовавших в оформлении документов для уклонения от мобилизации.